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Поль Погба: Я играю за сборную Франции, а это не команда Погба

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник сборной Франции Поль Погба после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Голландией (1:0) признался, что ему не нравится, что все внимание журналистов сосредоточено на нем.

«Я играю за сборную Франции, а это не команда Погба. Мы не будем говорить о конкретных игроках. Я всегда играю на команду. Не всегда приятно слышать критику, но это футбол.

Я думаю только о том, что делаю на поле, где отдаю все силы. Стараюсь выжимать максимум из себя и приносить большую пользу.

В игре я пробую разные вещи. Мы все растем и учимся. Ведь я по-прежнему молод», – приводит Sky Sports слова Погба.

Напомним, гол Погба принес «трехцветным» победу в Амстердаме. При этом на прошлой неделе главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» мог бы играть лучше.

После трех матчей Франция возглавляет группу A, набрав семь очков.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча

Матч

Голландия - Франция - 0:1 (0:1)

Голы

Погба 31 (0:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., ван Дейк, Брума, Вейналдум (Дост, 62), Классен, Карсдорп, Строотман, Промес (Депай, 16), Прюппер (Виллемс, 84), Янссен

Франция: Льорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Курзава, Пайе (Марсьяль, 67), Погба, Матюиди, Сиссоко, Гамейро (Жиньяк, 80), Гризманн (Канте, 90)

Предупреждения:

Прюппер, 70; Строотман, 78 - Погба, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

10 октября 21:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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