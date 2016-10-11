Родина вышла во второй круг турнира в Тяньцзине
Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).
На старте турнира россиянка одержала победу над американкой Кристиной Макхейл - 6:1, 5:7, 6:0. Теннисистки провели на корте почти два часа.
Во втором круге россиянка сыграет с победительницей пары Агнешка Радваньская (Польша) - Татьяна Мария (Германия).
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Евгения Родина (Россия) - Крисина Макхейл (США) - 6:1, 5:7, 6:0
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