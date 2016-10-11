СКА – «Динамо» Мн. Улльстрем внесен в список травмированных игроков

Нападающий минского «Динамо» Давид Улльстрем внесен в список травмированных после матча с петербургским СКА (2:6).

Улльстрем получил травму на 31-й минуте встречи в столкновении с Динаром Хафизуллиным. В ближайшее время форвард пройдет медобследование.

Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.

После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.

Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.