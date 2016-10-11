СКА – «Динамо» Мн. Улльстрем внесен в список травмированных игроков
Нападающий минского «Динамо» Давид Улльстрем внесен в список травмированных после матча с петербургским СКА (2:6).
Улльстрем получил травму на 31-й минуте встречи в столкновении с Динаром Хафизуллиным. В ближайшее время форвард пройдет медобследование.
Напомним, СКА победил «Динамо» со счетом 6:2. В составе армейцев по шайбе забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. У минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
После 20 матчей СКА с 48 очками возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 32 очками после 16 игр опустилось на пятую строчку в Западной конференции.
Следующий матч команда Знарка проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Минчане 13 октября сыграют в Москве с ЦСКА.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв (Гусев), 59:50 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция