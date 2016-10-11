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КХЛ потребовала от «Авангарда» убрать логотип НХЛ с трусов Медведева

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ТАССКомментарии

КХЛ отреагировала на использование защитником «Авангарда» Евгением Медведевым трусов с логотипом НХЛ.

«Лига указала ХК «Авангард» на несоответствие формы хоккеиста Евгения Медведева требованиям образца, который был ранее согласован клубом с КХЛ по действующему регламенту. Клубу предписано устранить данное несоответствие. В случае повторения подобной ситуации, КХЛ применит санкции согласно регламенту», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы лиги.

Напомним, логотип НХЛ на трусах Медведева был замечен изданием Life.ru во время матча регулярного чемпионата с ЦСКА. В прошлом сезоне защитник играл в НХЛ за «Филадельфию».

Отметим, что в соответствии с регламентом КХЛ при несоблюдении требований к форме игрок не допускается к матчу, а на клуб налагается штраф в размере 100 тысяч рублей. Если нарушение выявлено после матча, сумма штрафа увеличивается в два раза.

Добавим, что следующий матч «Авангард» проведет во вторник в Москве со «Спартаком».

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