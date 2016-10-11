Александр Мирзоян: Каррера покинет «Спартак» зимой? Это выдумка

Экс-футболист «Спартака» Александр Мирзоян заявил, что информацию о планах руководства красно-белых сменить главного тренера Массимо Карреру зимой является выдумкой.

- Считаю это выдумкой. Не верю, что человек проиграл две игры в чемпионате и потерял доверие. Только что он семь туров шел без поражений, и два последовавших проигрыша -нормальное явление в футболе. Невозможно выигрывать все. Отсутствие помощника в тренерском штабе - это его дело. Если он справляется, значит все нормально. Мы не должны обращать внимание на другие клубы и на домыслы, - цитирует Мирзояна Телеканал «360».

Сегодня в СМИ появилась информация, что «Спартак» может сменить главного тренера во время зимнего перерыва. Руководство красно-белых активно ищет варианты замены Карреры на российского тренера.