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Павел Буре: Радулов будет в «Монреале» на ведущих ролях

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о шансах  Александра Радулова закрепиться в составе «Монреаль Канадиенс».

- Радулов играл в НХЛ и был лидером в Континентальной хоккейной лиге. Думаю, он не только закрепится в составе, но и будет в «Монреале» на ведущих ролях, - цитирует Буре ТАСС.

Напомним, что Александр Радулов 1 июля в качестве свободного агента заключил однолетний контракт с «Монреалем» на сумму $5,75 млн.

В сезоне 2015/2016 Радулов провел в составе ЦСКА 53 игры, в которых набрал 65 (23 + 42) очков. В плей-офф нападающий армейцев сыграл 20 игры и набрал 16 (4 +12) баллов за результативность.

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