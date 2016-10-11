Павел Буре: Радулов будет в «Монреале» на ведущих ролях

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о шансах Александра Радулова закрепиться в составе «Монреаль Канадиенс».

- Радулов играл в НХЛ и был лидером в Континентальной хоккейной лиге. Думаю, он не только закрепится в составе, но и будет в «Монреале» на ведущих ролях, - цитирует Буре ТАСС.



Напомним, что Александр Радулов 1 июля в качестве свободного агента заключил однолетний контракт с «Монреалем» на сумму $5,75 млн.

В сезоне 2015/2016 Радулов провел в составе ЦСКА 53 игры, в которых набрал 65 (23 + 42) очков. В плей-офф нападающий армейцев сыграл 20 игры и набрал 16 (4 +12) баллов за результативность.