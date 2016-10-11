Годро подписал с «Калгари» шестилетний контракт

Форвард «Калгари» Джонни Годро подписал контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на шесть лет.

По данным TSN, стоимость контракта равна 40,5 миллиона долларов, а средняя зарплата Годро составит 6,75 миллиона.

В прошлом сезоне 23-летний американец стал лучшим снайпером и ассистентом «огоньков», набрав 78 (30+48) очков, что позволило ему занять шестое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Предстоящий сезон станет для Годро третьим полным в НХЛ, хотя в сезоне 2013/2014 он провел за «Калгари» один матч. Всего на его счету 143 (55+88) очка в 160 матчах при показателе полезности «+16» и 34 минутах штрафа.

Добавим, что Годро играл на Кубке мира за сборную молодых звезд Северной Америки.