Рим не будет претендовать на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии официально отозвал заявку Рима на проведение Олимпийских игр 2024 года.

- Сегодня я написал письмо в Международный олимпийский комитет, в котором сообщил, что мы снимаем заявку Рима на проведение ОИ-2024, - сказал глава технического кабинета НОК Италии Марио Монти.

Такое решение было принято в Италии в связи с непростым финансовым положением.

Теперь на проведение Игр-2024 претендуют три города - Лос-Анджелес, Париж и Будапешт. Город, в котором состоится Олимпиада, будет выбран 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу).

Добавим, что Рим уже принимал Олимпиаду в 1960 году.