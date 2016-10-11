Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рим не будет претендовать на ОИ-2024

Елена Корсунская
Источник:  ReutersКомментарии

Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии официально отозвал заявку Рима на проведение Олимпийских игр 2024 года.

- Сегодня я написал письмо в Международный олимпийский комитет, в котором сообщил, что мы снимаем заявку Рима на проведение ОИ-2024, - сказал глава технического кабинета НОК Италии Марио Монти. 

Такое решение было принято в Италии в связи с непростым финансовым положением.  

Теперь на проведение Игр-2024 претендуют три города - Лос-Анджелес, Париж и Будапешт. Город, в котором состоится Олимпиада, будет выбран 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу).

Добавим, что Рим уже принимал Олимпиаду в 1960 году.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рим отказался от участия в выборах столицы Олимпиады-2024Мэр Рима Вирджиния Раджи официально объявила о снятии заявки города на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.Премьер-министр Италии: Если Рим откажется от Игр-2028, заявим другой город на 2028 годПремьер-министр Италии Маттео Ренци высказался о нежелании мэра Рима Вирджинии Раджи проводить в столице Летние Олимпийские игры 2024 года.Рим откажется от намерения провести летнюю Олимпиаду-2024Рим снимет заявку города на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.Париж – главный фаворит в борьбе за проведение ОИ-2024Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источники в Международном олимпийском комитете (МОК), Париж (Франция) стал главным фаворитом на проведение летних ОИ-2024.Жители Гамбурга против ОИ-2024Жители Гамбурга на референдуме проголосовали против участия города в выборе места проведения летних Олимпийских игр 2024 года.Торонто не будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2024 годаКанадский Торонто не будет подавать заявку на проведение Летних Олимпийских игр 2024 года, но постарается сделать это в будущем.Париж подал заявку на проведение Олимпиады 2024 годаПариж отправил официальную заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение летних Олимпийских игр 2024-го года, сообщает AFP.Рим подал заявку на проведение Олимпиады 2024 годаРим отправил официальную заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение летних Олимпийских игр 2024-го года, сообщает АР.Александр Жуков: Разговоры о борьбе Сочи за ОИ-2024 преждевременныПрезидент ОКР Александр Жуков высказался о включении в Сочи в борьбу за проведение Летних Олимпийских игр 2024 года.МОК продал права на трансляции четырех Олимпийских игр за 1,3 миллиарда евроМеждународный олимпийский комитет (МОК) продал права на трансляции четырех (двух летних и двух зимних) Олимпийских игр 2018, 2020, 2022 и 2024 годов медиахолдингу Discovery Communications за 1,3 миллиарда евро.Рим будет бороться за проведение Олимпийских игр 2024 годаСовет Рима проголосовал за выдвижение заявки на проведение летних Олимпийских игр 2024 года.

Cпецпредложение