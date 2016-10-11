Андрей Червиченко: Логично, что Федун не доверяет Каррере

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможной отставке Массимо Карреры во время зимнего перерыва.

- Логично, что Федун не доверяет Каррере. Я сам не понял этого назначения. Это решение было импульсивным и эмоциональным. Последние матчи показали, что оборона, которой итальянец должен был изначально заниматься в команде, так до сих пор и не выстроена. Успехи, которые были на начальном этапе, так же были несколько эмоциональными, да и соперники были не самые сильные. Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока, - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, после отставки Дмитрия Аленичева руководство столичного клуба предложило Массимо Каррере встать у руля команды.

Аленичев покинул пост главного тренера 5 августа, на следующий день после поражения от кипрского АЕКа (0:1) и вылета из Лиги Европы.

После девяти туров премьер-лиги «Спартак» занимает первое место. При этом последние три матча красно-белые проиграли.

В десятом туре 15 октября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».