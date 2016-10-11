Power Rangers выиграла открытую квалификацию к The Summit 6
Команда Power Rangers смогла пробиться в европейскую квалификацию The Summit 6.
В финале открытых отборочных команда победила коллектив FlipSid3 Tactics со счетом 2:1. В первой стадии квалификации Power Rangers встретится с Elements Pro Gaming. Победитель первой стадии попадет во вторую, где его ожидают команды: Team Liquid, Virtus.Pro G2A и Ad Finem.
Финальная стадия The Summit пройдет с 16 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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