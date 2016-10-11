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Минспорт рассмотрит ситуацию с детскими боями в Грозном 18 октября

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Минспортом создана рабочая группа, которая разберет ситуацию с детскими боями ММА в Грозном. Об этом сообщил заместитель министра спорта Павел Колобков.

– Мы получили документы, создана рабочая группа Министерства спорта. Заседание состоится 18 октября, пригласим министра спорта (Чеченской Республики), будем разбираться в этом вопросе, – сказал Колобков в интервью ТАСС.

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся турнир по ММА, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова. Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал организаторов турнира, сказав, что бои с участием детей противоречат правилам данного вида спорта.

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