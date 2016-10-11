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Горди Дуайер: Смит заслуживает уважения из-за того, что согласился быть вторым вратарем «Медвешчака»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер высказался о кадровых проблемах команды, из-за которых травмированный защитник Дерек Смит попадает в заявку на матчи в качестве второго голкипера.

«Дерек все еще травмирован и не может играть в поле, но он вернется скоро. Это ситуация, которую не часто видишь в хоккее, Смит заслуживает только уважения. Он хороший солдат для нашей команды, ты надеешься никогда не увидеть этого в жизни. Но Дерек пример парня, который поставил командные цели выше себя», – приводит «Р-Спорт» слова Дуайера.

Напомним, основной голкипер команды Дэнни Тэйлор дисквалифицирован. В то же время клуб не может заявлять новых игроков из-за долгов за прошлый сезон.

Смит был заявлен в качестве запасного голкипера в двух матчах подряд: 8 октября с «Северсталью» (7:3) и 10 октября с московским «Динамо» (1:5).

Следующую игру «Медвешчак» проведет 12 октября в гостях с «Витязем».

Матч

Динамо - Медвешчак - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Карсумс (Карпов), 6:52 (1:0). Кузнецов (Хиетанен, Кокарев), 19:25 (2:0 - бол.). Кокуёв (Цветков), 20:41 (3:0). Паре (Глумак, Парлетт), 33:08 (3:1). Миронов (Кокарев, Игумнов), 38:21 (4:1). Тарасов (Фёдоров), 48:26 (5:1).

Место и дата

10 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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