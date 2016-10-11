Горди Дуайер: Смит заслуживает уважения из-за того, что согласился быть вторым вратарем «Медвешчака»

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер высказался о кадровых проблемах команды, из-за которых травмированный защитник Дерек Смит попадает в заявку на матчи в качестве второго голкипера.

«Дерек все еще травмирован и не может играть в поле, но он вернется скоро. Это ситуация, которую не часто видишь в хоккее, Смит заслуживает только уважения. Он хороший солдат для нашей команды, ты надеешься никогда не увидеть этого в жизни. Но Дерек пример парня, который поставил командные цели выше себя», – приводит «Р-Спорт» слова Дуайера.

Напомним, основной голкипер команды Дэнни Тэйлор дисквалифицирован. В то же время клуб не может заявлять новых игроков из-за долгов за прошлый сезон.

Смит был заявлен в качестве запасного голкипера в двух матчах подряд: 8 октября с «Северсталью» (7:3) и 10 октября с московским «Динамо» (1:5).

Следующую игру «Медвешчак» проведет 12 октября в гостях с «Витязем».