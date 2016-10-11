Джано и Зе Луиш вернулись из сборных и приступили к тренировкам в «Спартаке»

Футболисты московского «Спартака» провели очередную тренировку на подмосковной базе в Тарасовке, продлившуюся полтора часа.

«Игроки выполнили разминку, которая включала в себя пробежку и растяжку. После этого в программе тренировки под руководством Массимо Карреры были упражнения на технику и тактику. Затем красно-белые отправились в тренажерный зал, где трудились тридцать минут. Завершив силовую работу, команда вернулась на газон.

Следует отметить, что во вторник к партнерам присоединились прибывшие из своих сборных грузинский полузащитник Джано Ананидзе и нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш. Накануне из российской национальной команды возвратились защитник Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин», – сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, в десятом туре чемпионата России 15 октября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».