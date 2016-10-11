Павел Коробков: Врачи сказали, что могу продолжать карьеру без ограничений

Центровой ЦСКА и сборной России Павел Коробков заявил, что прошел обследование в связи с кардиологическими проблемами и получил разрешение на продолжение карьеры.

– Колено по-прежнему меня немного беспокоит, – сказал Коробков в интервью «Известиям». – Сейчас я прохожу процесс реабилитации, выполняю программу, составленную врачом, который меня оперировал. Все идет по плану. Надеюсь, что уже в ноябре я приступлю к тренировкам.

– Вы не смогли принять участие в квалификации Евробаскета. По официальной причине – из-за травмы колена и кардиологических проблем. Это действительно так?

– Да, это правда. У всех баскетболистов есть проблемы с сердцем. Это нестандартные, очень высокие люди. А практически у всех высоких людей – повышенная нагрузка на сердечную мышцу. Я сделал дополнительные обследования, и мне сказали, что можно продолжать профессиональную карьеру без каких-либо ограничений.

Напомним, Коробков перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» в 2014 году, подписав с клубом трехлетний контракт.

В прошлом сезоне 25-летний Коробков провел 31 матч в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 6,1 очка.