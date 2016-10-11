Касаткина проиграла в первом круге турнира в Линце
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в австрийском Линце.
19-летняя теннисистка проиграла чешке Денисе Аллертовой - 2:6, 3:6. Девушки провели на корте 1 час 20 минут.
В следующем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей пары Эжени Бушар (Канада) — Анетт Контавейт (Эстония).
Линц (Австрия)
Турнир WTA
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) - Дениса Аллертова (Чехия) - 2:6, 3:6
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