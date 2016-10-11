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Евгений Трефилов: Скоробогатченко – талантливый игрок, но она еще ничего не показала

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру Антонины Скоробогатченко на «Золотой лиге» в Дании.

17-летняя правая полусредняя «Динамо-Синары» забила в трех матчах своего дебютного турнира в составе национальной команды девять мячей.

«Ничего еще Скоробогатченко не показала! Антонина – молодая, талантливая гандболистка. Пока не будем говорить раньше времени. У нас сейчас идет формирование состава, если мы сейчас кого-то пропустим и будем уже добирать на ходу, будет сложно. Игроки приходят, уходят, и надо быть к этому готовым. Сразу никто заиграть не сможет, игроки должны обкататься, оббиться, а потом видно будет.

Ярчайший пример – наша футбольная сборная, которая проводила товарищеский матч с Коста-Рикой: Станислав Черчесов освежил состав, появились новые игроки, но пока они не могут показать нужный уровень, на это нужно время. А турнир в Дании получился очень полезным для нас. Повторюсь, что все команды приехали с молодыми игроками, но наши соперники уже успели их подтянуть. Мы же пока только включаем новых молодых игроков в сборную, плюс у нас задача создать команду, хороший дружный коллектив», – приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, сборная России проиграла три матча на турнире в Дании и заняла четвертое место.

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