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Главный тренер сборной Азербайджана: Шейдаев заработал место в стартовом составе

Сергей Разин
Источник:  Ассоциация футбольных федераций АзербайджанаКомментарии

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился мнением о включении в стартовый состав нападающего Рамиля Шейдаева на матч с Чехией.

- Шейдаев заработал место в стартовом составе своей работой. Он молодой и перспективный игрок. К сожалению, он нечасто играет в «Трабзонспоре». Надеюсь, в ближайшее время у него будет больше возможностей. В матче с Норвегией он с положительной стороны показал себя. Оборона норвежцев не могла передохнуть из-за его игры, - приводит слова Просинечки официальный сайт АФФА.

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Напомним, Шейдаев летом 2016 года сменил российское гражданство на азербайджанское. 5 сентября форвард дебютировал в составе национальной команды в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 против Сан-Марино (1:0). Всего за сборную Азербайджана Шейдаев провел два матча, в сумме проведя на поле 13 минут.

Матч между Азербайджаном и Чехией пройдет 11 октября и начнется в 21:45.

Матч

Чехия - Азербайджан

Место и дата

11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция

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