Главный тренер сборной Азербайджана: Шейдаев заработал место в стартовом составе

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился мнением о включении в стартовый состав нападающего Рамиля Шейдаева на матч с Чехией.

- Шейдаев заработал место в стартовом составе своей работой. Он молодой и перспективный игрок. К сожалению, он нечасто играет в «Трабзонспоре». Надеюсь, в ближайшее время у него будет больше возможностей. В матче с Норвегией он с положительной стороны показал себя. Оборона норвежцев не могла передохнуть из-за его игры, - приводит слова Просинечки официальный сайт АФФА.

Напомним, Шейдаев летом 2016 года сменил российское гражданство на азербайджанское. 5 сентября форвард дебютировал в составе национальной команды в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 против Сан-Марино (1:0). Всего за сборную Азербайджана Шейдаев провел два матча, в сумме проведя на поле 13 минут.

Матч между Азербайджаном и Чехией пройдет 11 октября и начнется в 21:45.