«Спартак» не ведет поиск тренера на замену Каррере
Массимо КаррераИсточник: Sovsport.ru
«Спартак» не
планирует в зимний перерыв отправлять в отставку главного тренера Массимо
Карреру.
Ранее во вторник появилась информация о том, что зимой Каррера
может покинуть клуб, а руководство «Спартака» уже ищет варианты на замену
итальянцу среди российских тренеров.
По данным источников «Советского спорта» в клубе, «Спартак» не рассматривает вариант отставки Карреры, при котором команда идет на первом месте в премьер-лиге.
Напомним, Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 5 августа после отставки Дмитрия Аленичева, а 17 августа был утвержден в должности.
В десятом туре 15 октября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».
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