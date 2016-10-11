«Спартак» не ведет поиск тренера на замену Каррере

«Спартак» не планирует в зимний перерыв отправлять в отставку главного тренера Массимо Карреру.

Ранее во вторник появилась информация о том, что зимой Каррера может покинуть клуб, а руководство «Спартака» уже ищет варианты на замену итальянцу среди российских тренеров.

По данным источников «Советского спорта» в клубе, «Спартак» не рассматривает вариант отставки Карреры, при котором команда идет на первом месте в премьер-лиге.

Напомним, Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 5 августа после отставки Дмитрия Аленичева, а 17 августа был утвержден в должности.

В десятом туре 15 октября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».