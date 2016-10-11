Ирина Смолова: У Феди были очень тяжелые годы, но он не сломался

Мама футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова Ирина рассказала о сложном периоде в жизни сына.

- У Феди были очень тяжелые годы. Игра не складывалась, а тут еще расставание с Викой… Его, можно сказать, травили – пресса, болельщики. Викину фамилию выкрикивали на трибунах… Он сначала реагировал болезненно, читал все, что пишут в интернете, пытался даже отвечать. А потом понял, наверное, что это неизбежно для любого известного человека: кто-то любит, кто-то не любит. Не сломался, не ушел в себя. Наверное, какой-то его внутренний стержень помог, сила воли. Ну и наша поддержка родительская. Но в целом это чисто его заслуга, что он смог все пережить. Лично я всегда в него верила. То, как он маленьким занимался, как забивал, как легко всегда играл – я думаю, это никуда не ушло. Просто на какой-то период стечение обстоятельств над ним довлело. А он доказывал, что сможет. В первую очередь себе доказывал. И доказал, - цитирует слова Ирины Смоловой Welcome2018.

26-летний Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года, провел за «быков» 37 матчей и забил 28 мячей. До этого нападающий играл за «Урал», «Анжи», «Фейеноорд», «Динамо».