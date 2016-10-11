На «Нашем футболе» записывают выпуск программы «Свисток» о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»

На канале «Наш футбол» записывается программа «Свисток» о судействе в матче «Зенит» – «Спартак».

Напомним, программа про судейство Сергея Иванова должна была выйти в эфир еще на прошлой неделе, вскоре после игры, однако этого не произошло.

– Не было заговора, не было давления на меня и программу. Я просто заболел и не смог провести эфир, – сказал ведущий «Свистка» Владислав Батурин.

Гостем этого выпуска стал судья международной категории Алексей Спирин. Он, в частности, отметил, что судья должен был показать второе предупреждение Кришито за фол на Промесе. Иванов, как известно, этого не сделал, затем «Зенит» забил с верно назначенного пенальти.

«Свисток» выйдет в эфире «Нашего футбола» в 20:45 (мск).