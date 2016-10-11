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Василий Карасев: В «Баварии» очень хорошая ротация игроков

Сергей Разин
Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Еврокубка против мюнхенской «Баварии».

- Нам предстоит сыграть с хорошо укомплектованной командой. Пришел новый тренер Джорджиевич, поэтому, уверен, стиль игры у команды изменится. Основная трудность для нас в том, что в «Баварии» очень хорошая ротация игроков. Есть 10-11 игроков которые постоянно выходят и усиливают игру своей команды.

Это видно и по игровому времени которое они проводят на площадке. Приличная передняя линия, с центровыми и хорошим трехочковым броском. Команда играющая, может набрать и 100 очков. Может не так сильна в обороне, но за счет поддержания высокого темпа они добиваются результата, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в сезоне-2015/16 немецкий клуб дошел до 1/4 финала плей-офф Еврокубка, где уступил победителю турнира турецкому «Галатасараю» с общим счетом 158:161. Петербуржцы в 1/8 финала уступили «Нижнему Новгороду» (165:176).

Матч между «Зенитом» и «Баварией» пройдет 12 октября в Петербурге и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Бавария

Место и дата

12 октября 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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