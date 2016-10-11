Алексей Маклаков: Недоверие Федуна к Каррере – результат его вечного поиска
Известный болельщик «Спартака» актер Алексей Маклаков прокомментировал появившуюся в Интернете информацию о возможной отставке главного тренера московской команды Массимо Карреры.
Недоверие Федуна по отношению к Каррере – это результат его вечного поиска.
Он ищет специалиста, который положит конец этой тренерской чехарде. Это
естественная забота Федуна.
Пока Каррера не портит игру «Спартака». Да, мы видим и победы, и поражения – в этом весь футбол. Но команде нужен тренер, который сможет её сконцентрировать.
Я, как и все нормальные люди, буду жалеть, если Каррера уйдёт. Он влюбил в себя болельщиков «Спартака». Не знаю, кто мог бы заменить итальянца, - цитирует Маклакова «Чемпионат».Напомним, что ранее появилась информация о возможной отставке главного тренера «красно-белых» в зимний период.
Добавим, что по данным источников Sovsport.Ru в клубе, «Спартак» не рассматривает вариант отставки Карреры, при котором команда идет на первом месте в премьер-лиге.