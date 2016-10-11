Александр Глеб: Игроки Люксембурга падали от ветра и лежали по пять минут

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Люксембургом (1:1) обвинил соперника в затягивании времени.

«Все расстроены. Хотели, старались победить, но класса не хватило, чтобы реализовать моменты. У соперника были полушансы, в итоге – 1:1.

Люксембург – оборонительная команда, создает проблемы любому сопернику. Не знаю, чем можно объяснить. Создаем моменты и не забиваем... А за ошибки сразу наказывают.

Там ребята падали от ветра и лежали по пять минут. Странно, что немецкий судья так на это реагировал, хотя он все видел. Можно было еще минутки две добавить с учетом того, сколько лежали на газоне люксембуржцы», – приводит «Прессбол» слова Глеба.

Напомним, ранее в отборочном турнире к чемпионату мира Белоруссия сыграла вничью с Францией (0:0) и проиграла Голландии (1:4).