Александр Глеб: Игроки Люксембурга падали от ветра и лежали по пять минут
Полузащитник сборной
Белоруссии Александр Глеб после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018
года с Люксембургом (1:1) обвинил соперника в затягивании времени.
«Все расстроены. Хотели, старались победить, но класса не хватило, чтобы реализовать моменты. У соперника были полушансы, в итоге – 1:1.
Люксембург – оборонительная команда, создает проблемы любому сопернику. Не знаю, чем можно объяснить. Создаем моменты и не забиваем... А за ошибки сразу наказывают.
Там ребята падали от ветра и лежали по пять минут. Странно, что немецкий судья так на это реагировал, хотя он все видел. Можно было еще минутки две добавить с учетом того, сколько лежали на газоне люксембуржцы», – приводит «Прессбол» слова Глеба.
Напомним, ранее в отборочном турнире к чемпионату мира Белоруссия сыграла вничью с Францией (0:0) и проиграла Голландии (1:4).
Матч
Белоруссия - Люксембург - 1:1 (0:0)
Голы
Савицкий 80 (1:0). Жоаким 85 (1:1).
Состав
Белоруссия: Горбунов, Бордачёв (Володько, 78), Филипенко, Мартынович, Поляков, Корзун, Глеб, Маевский (Савицкий, 71), Гордейчук, Калачёв, Сигневич (Корниленко, 60)
Люксембург: Морис, Филиппс, Дельгадо, Бонерт (Тюрпель, 72), Мартинс Перейра (Вейга, 35), Карлсон, Янс, Тилль (Яниш, 46), Мутш, Жоаким, Да Мота
Предупреждения:
Корзун, 11; Сигневич, 48; Бордачёв, 53; Корниленко, 75; Мартынович, 84 - Карлсон, 13; Дельгадо, 36; Жоаким, 54
Удаления:
нет - Карлсон, 44
Судья:
Тобиас Фелтц (Германия)
Место и дата
10 октября 21:45, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция