ЦСКА обратился к болельщикам: «Мы - ЦСКА, мы против свинства!»

ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча десятого тура чемпионата России с «Уфой».

Клуб просит фанатов бережно отнестись к новому стадиону армейцев и доставлять дискомфорт людям, живущим рядом с ареной.

«Уважаемые болельщики!



Через несколько дней состоится очередной матч на нашей новой Арене. Мы благодарны, что несмотря на временные неудобства, связанные с продажей билетов и отладкой стадионных сервисов, вы продолжаете заполнять трибуны и бережно относитесь к нашему новому дому.

Все мы знаем, что земля, на которой он построен, пропитана армейской историей и традициями. Да и весь Хорошёвский район давно стал местом силы для красно-синего движения. Появление здесь станции метро «ЦСКА» - яркое тому подтверждение.

Вместе с тем, мы не должны забывать о том, что наш стадион стоит не на пустыре, у нас много соседей. Это десятки тысяч людей, которые хотят видеть район чистым и безопасным. Как хорошие хозяева, мы хотим ровно того же, а значит, должны беречь не только стадион, но и всё, что его окружает.



Так давайте уже в эту пятницу продемонстрируем, что настоящие армейцы любят чистоту и порядок. Мы – ЦСКА, мы против свинства!», - сообщается в группе ЦСКА «Вконтакте».

Напомним, что матч ЦСКА - «Уфа» состоится 14 октября в 19:30 в Москве.