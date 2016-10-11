Рон Хекстолл: Мы рассчитываем, что Проворов останется в «Филадельфии» на весь сезон

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл заявил, что защитник Иван Проворов может провести в НХЛ весь сезон.

19-летний российский игрок обороны начнет регулярный чемпионат в составе «летчиков», но его контракт новичка вступит в силу, только если он проведет десять матчей.

По правилам лиги, клубы имеют возможность отправить молодых игроков в юниорские лиги после девятого матча. В этом случае начало действия контракта откладывается.

В такой же ситуации находится еще один 19-летний защитник «летчиков» – Трэвис Конечны.

«Это не испытательный срок в девять или шесть игр, – приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ. – Эти ребята в команде, и мы рассчитываем на то, что они останутся здесь на весь год.

Когда мы в прошлом году отправили Ивана обратно в молодежную команду, мы дали ему понять, что мы хотим видеть его лучшим защитником в молодежном хоккее. Он уехал в «Брэндон» и стал лучшим защитником. Он приехал в тренировочный лагерь и попал в команду».

Напомним, за два года в WHL (Западная хоккейная лига) Проворов набрал 134 (36+98) очка в 122 матчах за «Брэндон Уит Кингс».