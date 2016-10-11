Team Dignitas заняла четвертое место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GO
Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после завершения европейских квалификаций к World Electronic Sports Games 2016.
Победитель европейских отборочных WESG — датский коллектив Team Dignitas поднялся на три позиции вверх и занял четвертое место. Тройка сильнейших команд осталась на своих местах.
Ninjas in Pyjamas потеряли три позиции и расположились на седьмой строчке. Коллективы Astralis и EnVyUs поменялись местами в рейтинге и замкнули десятку лучших команд.
Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.
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