Team Dignitas заняла четвертое место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после завершения европейских квалификаций к World Electronic Sports Games 2016.



Победитель европейских отборочных WESG — датский коллектив Team Dignitas поднялся на три позиции вверх и занял четвертое место. Тройка сильнейших команд осталась на своих местах.





Ninjas in Pyjamas потеряли три позиции и расположились на седьмой строчке. Коллективы Astralis и EnVyUs поменялись местами в рейтинге и замкнули десятку лучших команд.



Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.



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