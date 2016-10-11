Хельмут Марко: Ферстаппену всего 19, а он уже сражается, как трехкратный чемпион

Консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко поделился впечатлениями после от выступления Макса Ферстаппена на Гран-при Японии. Он также ответил на критику пилота со стороны Льюиса Хэмилтона во время гонки по радио.

«Тот, кто не может обогнать с двигателем «М и DRS, пускай помалкивает. Ферстаппену всего 19, а он уже сражается, как трехкратный чемпион. Еще и на резине, которая на пять кругов старше. Льюису нужно уяснить, как правильно тормозить. Может, Максу нужно было еще на предпоследнем круге поворотник включить? Каждый изо всех сил защищает свою позицию.

У шин Макса было превосходное сцепление с трассой, он мог еще кругов пять проехать точно», - цитирует Марко Autosport.

Напомним, что Макс Ферстаппен занял второе место на Гран-при Японии. Выиграл гонку Нико Росберг, а Льюис Хэмилтон стал третьим.

Гран-При Японии

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг