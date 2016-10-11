Хельмут Марко: Ферстаппену всего 19, а он уже сражается, как трехкратный чемпион
Консультант команды «Ред
Булл» Хельмут Марко поделился впечатлениями после от выступления Макса Ферстаппена
на Гран-при Японии. Он также ответил на критику пилота со стороны Льюиса
Хэмилтона во время гонки по радио.
«Тот, кто не может обогнать с двигателем «М и DRS, пускай помалкивает. Ферстаппену всего 19, а он уже сражается, как трехкратный чемпион. Еще и на резине, которая на пять кругов старше. Льюису нужно уяснить, как правильно тормозить. Может, Максу нужно было еще на предпоследнем круге поворотник включить? Каждый изо всех сил защищает свою позицию.
У шин
Макса было превосходное сцепление с трассой, он мог еще кругов пять проехать
точно», - цитирует Марко Autosport.
Напомним, что Макс Ферстаппен занял
второе место на Гран-при Японии. Выиграл гонку Нико Росберг, а Льюис Хэмилтон
стал третьим.
Гран-При Японии
1. Нико Росберг
(«Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг