Сборные Австралии и Японии сыграли вничью в отборе к ЧМ-2018
Сборные Австралии и Японии в рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2018 сыграли вничью 1:1.
На 5-й минуте матча счет открыл нападающий японской команды Генки Харагуси, на 52-й минуте Майл Единак ударом с 11-метровой отметки восстановил равновесие.
После четырех игр австралийцы, набрав 8 очков, возглавляют группу B. Команда Японии с 7-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.
В следующем туре 15 ноября Австралия встретится со сборной Таиланда, Япония в тот же день примет сборную Саудовской Аравии.
ЧМ-2018 (Азия)
Отборочный этап
Группа В
4-й тур
Матч
Австралия - Япония - 1:1 (0:1)
Голы
Харагучи 5 (0:1). Единак 52 (1:1 - пен.).
Место и дата
11 октября 12:00, , Онлайн-трансляция
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Австралия
|4
|2
|2
|0
|6 – 3
|8
|
2
|Саудовская Аравия
|3
|2
|1
|0
|5 – 3
|7
|
3
|Япония
|4
|2
|1
|1
|6 – 4
|7
|4
|ОАЭ
|3
|2
|0
|1
|5 – 3
|6
|5
|Ирак
|3
|0
|0
|3
|2 – 6
|0
|6
|Таиланд
|3
|0
|0
|3
|1 – 6
|0
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