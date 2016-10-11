Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборные Австралии и Японии сыграли вничью в отборе к ЧМ-2018

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сборные Австралии и Японии в рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2018 сыграли вничью 1:1.

На 5-й минуте матча счет открыл нападающий японской команды Генки Харагуси, на 52-й минуте Майл Единак ударом с 11-метровой отметки восстановил равновесие.

После четырех игр австралийцы, набрав 8 очков, возглавляют группу B. Команда Японии с 7-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 15 ноября Австралия встретится со сборной Таиланда, Япония в тот же день примет сборную Саудовской Аравии.

ЧМ-2018 (Азия)
Отборочный этап 
Группа В
4-й тур

Матч

Австралия - Япония - 1:1 (0:1)

Голы

Харагучи 5 (0:1). Единак 52 (1:1 - пен.).

Место и дата

11 октября 12:00, , Онлайн-трансляция

Группа B
м команда и в н п м о
1
 Австралия 4 2 2 0 6 – 3 8
2
 Саудовская Аравия 3 2 1 0 5 – 3 7
3
 Япония 4 2 1 1 6 – 4 7
4 ОАЭ 3 2 0 1 5 – 3 6
5 Ирак 3 0 0 3 2 – 6 0
6 Таиланд 3 0 0 3 1 – 6 0

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Аргентина – Парагвай, Венесуэла – Бразилия и другие матчиРезультаты матчей десятого тура южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года.Александр Глеб: Игроки Люксембурга падали от ветра и лежали по пять минутПолузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Люксембургом (1:1) обвинил соперника в затягивании времени.Главный тренер сборной Азербайджана: Шейдаев заработал место в стартовом составеГлавный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился мнением о включении нападающего Рамиля Шейдаева в стартовый состав на матч с Чехией.Поль Погба: Я играю за сборную Франции, а это не команда ПогбаПолузащитник сборной Франции Поль Погба после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Голландией (1:0) признался, что ему не нравится, что все внимание журналистов сосредоточено на нем.Промес пройдет медобследование в средуПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче за сборную Голландии, пройдет медицинское обследование в среду.Беспромесная Голландия. Почему «оранжевые» уступили ФранцииБеспромесная Голландия. Почему «оранжевые» уступили ФранцииСборная Голландии без получившего травму и покинувшего поле уже на 16-й минуте нападающего «Спартака» Квинси Промеса уступила Франции.Уэйн Руни: Понимаю и уважаю решение тренера оставить меня в запасе на матч со СловениейНападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал новость о том, что он начнет матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении на скамейке запасных.Промес получил травму голеностопаПолузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес получил травму голеностопа в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Франции (0:1).Словения – Англия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Словении и Англии.Германия – Северная Ирландия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мскВо вторник в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Германии и Северной Ирландии.Хендерсон вместо Руни будет капитаном сборной Англии в матче со словенцамиПолузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон будет капитаном сборной Англии в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 со словенцами вместо Уэйна Руни, который останется в запасе. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.ЧМ-2018. Германия – Северная Ирландия, Словения – Англия и другие матчиРезультаты матчей отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.Фернанду Сантуш: Футболисты со всей серьезностью отнеслись к матчу с Фарерскими островамиГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после крупной победы над командой Фарерских островов в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 похвалил подопечных за серьезное отношение к игре.Антуан Гризманн: Я рад за ПогбаНападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над голландцами в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 (1:0) порадовался за партнера Поля Погба.Александр Хацкевич: Мы не имели право терять два очкаГлавный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич после ничьи с командой Люксембурга в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 посетовал на слабую реализацию голевых моментов.Гол Бентеке стал самым быстрым в истории отборочных циклов к чемпионатам мираНападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке забил самый быстрый гол в истории отборочных и финальных турниров чемпионатов мира, отличившись на седьмой секунде в матче квалификации мирового первенства-2018 с командой Гибралтара.Белоруссия в большинстве не смогла обыграть ЛюксембургВ матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Люксембурга (1:1).Франция победила Голландию. Промес получил травмуВ матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Франции с минимальным счетом обыграла команду Голландии.Бельгия забила шесть мячей Гибралтару, на счету Витселя голФутболисты сборной Бельгии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Гибралтара со счетом 6:0.Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить ФарерыФутболисты сборной Португалии в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира на выезде разгромили команду Фарерских островов со счетом 6:0.

Япония
Япониякалендарьстатистика
Австралия
Австралиякалендарьстатистика
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение