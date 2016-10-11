Равшан Ирматов: Готов приехать в Москву и отработать матч «Спартак» – ЦСКА

Узбекский арбитр Равшан Ирматов прокомментировал информацию, согласно которой он может рассудить встречу 12-го тура РФПЛ «Спартак» — ЦСКА, которая состоится 29 октября.



«Для меня информация о моем предполагаемом приглашении на матч «Спартак» – ЦСКА – некоторая неожиданность. По крайней мере, никто из официальных лиц Российского футбольного союза со мной по этому поводу не связывался. Когда будет эта игра, 29 октября? В эти же сроки запланирован тур чемпионата Узбекистана – это могу сказать точно. Но если мне поступит официальное приглашение, то я готов приехать в Москву отработать эту встречу. Игры такого уровня напряжения и накала – хорошая практика для любого арбитра», – цитирует Ирматова «Чемпионат».

Напомним, ранее арбитр из Узбекистана судил товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики (3:4).