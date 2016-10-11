Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Равшан Ирматов: Готов приехать в Москву и отработать матч «Спартак» – ЦСКА

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Чемпионат.comКомментарии
Равшан Ирматов
Равшан ИрматовИсточник: ФИФА (FIFA)

Узбекский арбитр Равшан Ирматов прокомментировал информацию, согласно которой он может рассудить встречу 12-го тура РФПЛ «Спартак» — ЦСКА, которая состоится 29 октября.

«Для меня информация о моем предполагаемом приглашении на матч «Спартак» – ЦСКА – некоторая неожиданность. По крайней мере, никто из официальных лиц Российского футбольного союза со мной по этому поводу не связывался. Когда будет эта игра, 29 октября? В эти же сроки запланирован тур чемпионата Узбекистана – это могу сказать точно. Но если мне поступит официальное приглашение, то я готов приехать в Москву отработать эту встречу. Игры такого уровня напряжения и накала – хорошая практика для любого арбитра», – цитирует Ирматова «Чемпионат».

Напомним, ранее арбитр из Узбекистана судил товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики (3:4).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гацкан присоединился к «Ростову»«Ростов» продолжает подготовку к матчу 10-го тура РФПЛ со «Спартаком».«Спартак» без Промеса: кто заменит и что из этого получится«Спартак» без Промеса: кто заменит и что из этого получитсяВ матче квалификации ЧМ-2018 Голландия – Франция Квинси Промес покинул поле уже на 16-й минуте. Травма.Андрей Федун: Думаю, что «Спартак» подаст в суд за клеветуЧлен совета директоров клуба Андрей Федун сообщил, что «Спартак» может подать в суд в суд на Life.ru за клевету.ЦСКА обратился к болельщикам: «Мы – ЦСКА, мы против свинства!»ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча десятого тура чемпионата России с «Уфой».Алексей Маклаков: Недоверие Федуна к Каррере – результат его вечного поискаИзвестный болельщик «Спартака» актер Алексей Маклаков прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера московской команды Массимо Карреры.На «Нашем футболе» записывают выпуск программы «Свисток» о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»На канале «Наш футбол» записывается программа «Свисток» о судействе в матче «Зенит» – «Спартак».Ирина Смолова: У Феди были очень тяжелые годы, но он не сломалсяМама футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова Ирина рассказала о сложном периоде в жизни сына.«Спартак» не ведет поиск тренера на замену Каррере«Спартак» не ведет поиск тренера на замену Каррере«Спартак» не планирует в зимний перерыв отправлять в отставку главного тренера Массимо Карреру.Джано и Зе Луиш вернулись из сборных и приступили к тренировкам в «Спартаке»Футболисты московского «Спартака» провели тренировку на подмосковной базе в Тарасовке, продлившуюся полтора часа.Андрей Червиченко: Логично, что Федун не доверяет КарререБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможной отставке Массимо Карреры во время зимнего перерыва.Александр Мирзоян: Каррера покинет «Спартак» зимой? Это выдумкаЭкс-футболист «Спартака» Александр Мирзоян заявил, что информацию о планах руководства красно-белых сменить главного тренера Массимо Карреру зимой является выдумкой.Андрей Пятницкий: «Спартаке» никто не сможет заменить ПромесаБывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал травму нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, полученную им за сборную Нидерландов в домашней игре с командой Франции (0:1).Рифат Жемалетдинов: Фразу про машину Котов изменил и выдернул из контекстаПолузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов - о словах экс-спортивного директора «Локомотива» Кирилла Котова.Промес пройдет медобследование в средуПолузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче за сборную Голландии, пройдет медицинское обследование в среду.Источник в «Спартаке»: Каррера может покинуть клуб зимойИсточник в «Спартаке»: Каррера может покинуть клуб зимой«Спартак» может сменить главного тренера во время зимнего перерыва, сообщает Life.ru.Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?Перед матчем корреспондент «Советского спорта» поговорил с нападающим сборной и «Рубина» Рифатом Жемалетдиновым.Сыграет ли Квинси Промес в матче «Спартак» – ЦСКА?Сыграет ли Квинси Промес в матче «Спартак» – ЦСКА?Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии получил травму в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командой Франции.Сергей Силкин: «Спартаку» в игре с «Ростовом» будет сложно прервать неудачную сериюБывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов».Андрей Ещенко: «Ростов» по сравнению с прошлым годом не стал слабееЗащитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями в преддверии матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом».Промес получил травму голеностопаПолузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес получил травму голеностопа в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Франции (0:1).

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Равшан Ирматов
Равшан Ирматоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение