Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопотал

Максим Кравченко
Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.

«У каждого из спортсменов «элиты» или сборной должен быть человек, который тебя контролирует. И говорит: «Света, ты заболела, вот тебе список того, что можно». А у нас надо обзвонить огромное количество людей, чтобы какие-то документы получить. Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопотал.

Как мне рассказывали (не совсем уверена, что это правда), это было так: в WADA смотрят - у всех русских этот милдронат. Значит, надо запрещать. Запретили, кто-то не заметил и попался. И его, причем, не сравнить по составу и действию с теми препаратами, которые принимают на Западе. Все на себя любят повесить медаль, а помочь спортсменам никто не может», - цитирует Кузнецову «Комсомольская правда».

Напомним, ранее ряд российских спортсменов, в том числе Мария Шарапова, были дисквалифицированы за употребление милдроната (мельдония). Позднее часть из них была оправдана, так как выяснилось, что препарат выводится из организма дольше, чем сообщалось ранее.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компонентыРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.Касаткина проиграла в первом круге турнира в ЛинцеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в австрийском Линце.Родина вышла во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссиянка Елена Веснина проиграла в первом круге теннисного турнира в Тяньцзине (Китай).Шарапова приняла участие в благотворительном турниреРоссийская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, приняла участие в благотворительном турнире в Лас-Вегасе.Павлюченкова вышла во второй круг турнира в ЛинцеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10Победительница турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской гонке WTA.Кузнецова вышла во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).Кузнецова опустилась на восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Агнешка Радванска выиграла турнир в ПекинеТретья ракетка мира Агнешка Радванска стала победительницей турнира WTA, который завершился в столице Китая.Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в ПекинеПольская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card ШараповойОргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.Конта пробилась в финал турнира в Пекине и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTAБританская теннисистка Джоанна Конта стала первой финалисткой турнира WTA, проходящего в столице Китая.Радваньска вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со СвитолинойПольская теннисистка Агнешка Радваньска в четвертьфинале турнира в Пекине разгромила Ярославу Шведову из Казахстана.Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв австралийку ГавриловуУкраинка Элина Свитолина в рамках четвертьфинала турнира в Пекине обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.Саманта Стосур: Шараповой не стоит рассчитывать на поддержку коллег. Интересно, как ее примут после возвращенияАвстралийская теннисистка Саманта Стосур подвергла критике решение CAS о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок Кремля«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок КремляОрганизаторы «Кубка Кремля», который стартует в Москве в конце следующей недели, поделились ожиданиями от турнира.Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификациюБывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на 4 года за мельдонийКак сообщается на официальном сайте ITF, в организации не планировали дисквалифицировать российскую теннисистку Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония.Мария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийМария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийНа следующий день после обнародования новости о сокращении срока дисквалификации Мария Шарапова дала сразу несколько интервью.
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
WTA Tour
WTA Tour

Cпецпредложение