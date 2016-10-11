Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопотал

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.

«У каждого из спортсменов «элиты» или сборной должен быть человек, который тебя контролирует. И говорит: «Света, ты заболела, вот тебе список того, что можно». А у нас надо обзвонить огромное количество людей, чтобы какие-то документы получить. Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопотал.

Как мне рассказывали (не совсем уверена, что это правда), это было так: в WADA смотрят - у всех русских этот милдронат. Значит, надо запрещать. Запретили, кто-то не заметил и попался. И его, причем, не сравнить по составу и действию с теми препаратами, которые принимают на Западе. Все на себя любят повесить медаль, а помочь спортсменам никто не может», - цитирует Кузнецову «Комсомольская правда».

Напомним, ранее ряд российских спортсменов, в том числе Мария Шарапова, были дисквалифицированы за употребление милдроната (мельдония). Позднее часть из них была оправдана, так как выяснилось, что препарат выводится из организма дольше, чем сообщалось ранее.