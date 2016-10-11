Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопотал
Российская теннисистка Светлана
Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять
милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не
защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.
«У каждого из спортсменов «элиты» или сборной должен быть человек, который тебя контролирует. И говорит: «Света, ты заболела, вот тебе список того, что можно». А у нас надо обзвонить огромное количество людей, чтобы какие-то документы получить. Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопотал.
Как мне рассказывали (не совсем уверена, что это правда), это было
так: в WADA смотрят - у всех русских этот милдронат. Значит,
надо запрещать. Запретили, кто-то не заметил и попался. И его, причем, не
сравнить по составу и действию с теми препаратами, которые принимают на Западе.
Все на себя любят повесить медаль, а помочь спортсменам никто не может», -
цитирует Кузнецову «Комсомольская правда».
Напомним, ранее
ряд российских спортсменов, в том числе Мария Шарапова, были дисквалифицированы
за употребление милдроната (мельдония). Позднее часть из них была оправдана,
так как выяснилось, что препарат выводится из организма дольше, чем сообщалось
ранее.