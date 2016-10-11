«Манчестер Сити» и «Челси» постараются убедить Обамеянга не переходить в «Реал»

Клубы из чемпионата Англии продолжают проявлять интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Как сообщает Don Balon, на игрока немецкой команды претендуют «Челси» и «Манчестер Сити». Отмечается, что оба представителя АПЛ надеются убедить футболиста не переходить в мадридский «Реал».

Ранее Обамеянг заявлял прессе, что играть за «сливочных» – его мечта. Также нападающий рассказал, что минувшим летом «Сити» вел переговоры с «Боруссией» относительно его трансфера, однако, «шмели» отказались продавать своего бомбардира.

Напомним, игрок выступает за «Боруссию» Д с 2013 года. За это время нападающий сыграл 152 матча (87 голов и 30 голевых передач). Портал Transfermarkt.de оценивает 27-летнего Обамеянга в 45 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.

