Форвард «Зенита» Аарон Уайт: С некоторыми игроками из «Баварии» знаком лично

Форвард «Зенита» Аарон Уайт поделился ожиданиями от матча Еврокубка против мюнхенской «Баварии».

- Прошлый сезон я провел в Германии, конечно, хорошо знаком с их чемпионатом, могу сказать, что уровень баскетбола там очень высокий. С некоторыми игроками из «Баварии» знаком лично, поэтому все, что знаю о сопернике, конечно, рассказал тренерскому штабу. Но самое главное для нас - это первый матч именно на домашнем паркете, мы обязаны выигрывать. Ожидаю интересной и упорной борьбы, надеюсь, сможем порадовать болельщиков победой, - приводит слова Уайта официальный сайт «Зенита».

Напомним, в сезоне-2015/16 немецкий клуб дошел до 1/4 финала плей-офф Еврокубка, где уступил победителю турнира турецкому «Галатасараю» с общим счетом 158:161. Петербуржцы в 1/8 финала уступили «Нижнему Новгороду» (165:176).

Матч между «Зенитом» и «Баварией» пройдет 12 октября в Петербурге и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.