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Иван Проворов: Ради нынешнего момента работал все 14 лет, что я в хоккее

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал об ожиданиях перед стартом своего дебютного сезона в НХЛ.

«Ради этого ты работаешь все лето, все 14 лет, что я уже провел в хоккее. Один этап завершился, начинается другой. Я старался работать с полной отдачей каждый день, старался учиться. Я с пользой провел лето и был готов. Я понимал, что если я приеду готовым, то у меня все будет хорошо», – приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний российский защитник начнет сезон в НХЛ. О решении клуба ему сообщили в воскресенье.

Предыдущие два года он провел в WHL (Западная хоккейная лига) и набрал 134 (36+98) очка в 122 матчах за «Брэндон Уит Кингс».

«Филадельфия» выбрала Проворова под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2015 года.

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