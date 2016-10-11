ФК «Динамо» погасило долги за счет кредита от ВТБ

Футбольный клуб «Динамо» погасил долги перед футболистами и персоналом команды.

«Погасить долги перед футболистами и персоналом «Динамо» смогло благодаря очередному кредиту - предоставленному ВТБ. Полученных средств должно хватить, чтобы закрыть 2016-й год без новых проблем с выплатами. Однако вопрос о том, что будет потом, остается открытым. Как известно, действующее спонсорское соглашение банка и клуба истекает в декабре. Новое может быть заключено уже на других, менее выгодных условиях, что приведет к новому сокращению бюджета. Банкиры не раз заявляли о грядущей передачи акций ФК Центральному совету ВФСО «Динамо». Однако новый председатель общества Владимир Стржалковский дал понять, что в ЦС к такому шагу не готовы - нет экономических условий», - говорится в сообщении на официальном сайте «бело-голубых».

Ранее сообщалось, что банк ВТБ собирается сократить финансирование клуба.

«Динамо» лидирует в ФНЛ, имея в активе 38 очков после 15 матчей.