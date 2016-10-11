Венгер планирует приобрести в «Арсенал» воспитанника мадридского «Реала»

Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте может переехать в чемпионат Англии в ближайшее трансферное окно.



Как сообщает Don Balon, на игрока молодежной сборной Испании претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что инициатором приобретения футболиста является наставник «канониров» Арсен Венгер, который впечатлен его игрой в национальном первенстве.



Отметим, что Льоренте является воспитанником мадридского «Реала», за «Алавес» он выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.

Портал Transfermarkt.de оценивает 21-летнего игрока в 800 тысяч евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2018 года.



