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Венгер планирует приобрести в «Арсенал» воспитанника мадридского «Реала»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Don BalonКомментарии

Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте может переехать в чемпионат Англии в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Don Balon, на игрока молодежной сборной Испании претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что инициатором приобретения футболиста является наставник «канониров» Арсен Венгер, который впечатлен его игрой в национальном первенстве. 

Отметим, что Льоренте является воспитанником мадридского «Реала», за «Алавес» он выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. 

Портал Transfermarkt.de оценивает 21-летнего игрока в 800 тысяч евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2018 года.


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