Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компоненты

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.

«Я, если болею, не могу принять условный «терра флю». Потому что он может содержать какие-то компоненты, которые можно, а другое лекарство от простуды такого же действия - уже те, которые нельзя. В любых таблетках могут содержаться запрещённые препараты. На Западе спортсменам в случае реальных проблем со здоровьем намного проще добиться каких-то справок, разрешающих употребление препаратов, чем нам. У нас же, чтобы понять, можно ли этот препарат или нет, проще на Эверест пешком подняться. Один доктор говорит - «не знаю», другой - «возможно», - цитирует Кузнецову «Комсомольская правда».

Напомним, ранее ряд российских спортсменов, в том числе Мария Шарапова, были дисквалифицированы за употребление милдроната (мельдония). Позднее часть из них была оправдана, так как выяснилось, что препарат выводится из организма дольше, чем сообщалось ранее.

Напомним также, что из-за обвинений в массовом употреблении допинга часть сборной России не была допущена на Олимпиаду-2016, а на Паралимпиаде российские спортсмены не были представлены вовсе.