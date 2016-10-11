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Аркадий Дворкович: Закон об уголовной ответственности за допинг будет принят в ближайшее время

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович во время пленарного заседания международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» заявил, что в ближайшее время будут приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга.

- Система должна быть прозрачной, отделять одних от других, ни в коем случае не наказывая невиновных. Она должна быть подконтрольна обществу и сообществу, но не отдельным группам интересов.

Россия взяла на себя обязательство исправить собственные недостатки, в ближайшее время примем закон, устанавливающий уголовную ответственность, проведем необходимую пропагандистскую воспитательную работу и так далее. Мы сделаем все это быстро и ждем того же от международного сообщества, - цитирует Дворковича «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России по легкой и тяжелой атлетике (кроме прыгуньи Дарьи Клишиной) не была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной такого решения стал доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором Россия обвинялась в создании государственной системы поддержки допинга на Играх 2014 года в Сочи. Впоследствии доклад Макларена стал основанием для недопуска россиян на Паралимпийские игры-2016.

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