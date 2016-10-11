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«Салават Юлаев» дома уступил «Югре»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».

В составе «Югры» отличились Денис Хлыстов, Андрей Анкудинов и Константин Панов. «Салават» ответил голами Максима Майорова и Тему Хартикайнена. «Югра» набрала 25 очков и поднялась на восьмое место в Восточной конференции. У «Салавата» 28 очков и четвертое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Югра - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы:

Хлыстов Д. (Хлыстов Н.), 0:17 (0:1). Акмальдинов (Курьянов, Угольников), 30:21 (0:2). Панов (Людучин), 33:08 (0:3). Майоров (Хартикайнен, Капризов), 42:29 (1:3). Хартикайнен (Лепистё, Майоров), 56:43 (2:3).

Место и дата

11 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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