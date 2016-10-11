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Павел Недвед: Хочу, чтобы Буффон играл до 50 лет

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед признался, что его нисколько не удивляет то, что его бывший партнер по клубу Джанлуиджи Буффон до сих пор продолжает карьеру.

«Я часто общаюсь с Джиджи о том, как выйти на еще более высокий уровень, как стать лучше, – приводит Football Italia слова Недведа. – Все новички команды наблюдают за ним с открытым ртом, потому что они не представляют что такое «Ювентус».

Это образ жизни. Вы удивитесь, узнав о том, как проходят наши тренировки и наша интенсивная подготовка. Нам нужно быть готовыми к тому, что каждый наш соперник будет выкладываться более чем на сто процентов. Это невозможно объяснить, это нужно почувствовать на себе.

Когда Буффон завершит карьеру? Все зависит от него. После Евро он сказал мне, что хочет доиграть как минимум до чемпионата мира в России. Он по-прежнему первым приходит на тренировки и играет практически безупречно. Когда я вижу его желание тренироваться, я хочу, чтобы он играл до 50 лет».

Напомним, 38-летний Буффон остается первым номером «Ювентуса» и сборной Италии.

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