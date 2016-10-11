Швайнштайгер покинет «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер принял решение уйти из команды ближайшей зимой.



Как сообщает The Sun, бывший игрок сборной Германии начал работу над своей физической формой. Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «ПСЖ», «Севлья», а также «Фенербахче.



После прихода на пост главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, Бастиан потерял место в основе команды. В нынешнем сезоне 32-летний немец не сыграл ни одного матча.



Его контракт с английским клубом рассчитан до 2018 года, а портал Transfermarkt.de оценивает Швайнштайгера в 10 млн евро.



