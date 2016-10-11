Фелипе Наср: Хочу остаться в «Заубере». Вижу, как команда прогрессирует

Пилот команды «Заубер» Фелипе Наср заявил, что хочет остаться в ней в следующем сезоне.

«Безусловно, я хочу остаться, я вижу, как команда развивается и сколько позитивных изменений с ней происходит. К коллективу присоединилось много отличных специалистов, которые намерены задержаться дольше, чем до конца этого сезона. В общем, прогресс очевиден.

У команды появляется структура, и с точки зрения развития в следующем сезоне будет всё по-другому. Автомобиль-2017 не будет, скорее всего, готов к нужному времени, но команда очень старается, и движение идет в верном направлении», - цитирует Насра Autosport.

В нынешнем сезоне Фелипе Наср пока не набрал ни одного очка.