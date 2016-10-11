Фелипе Наср: Хочу остаться в «Заубере». Вижу, как команда прогрессирует
Пилот команды «Заубер»
Фелипе Наср заявил, что хочет остаться в ней в следующем сезоне.
«Безусловно, я хочу остаться, я
вижу, как команда развивается и сколько позитивных изменений с ней происходит.
К коллективу присоединилось много отличных специалистов, которые намерены
задержаться дольше, чем до конца этого сезона. В общем, прогресс очевиден.
У команды
появляется структура, и с точки зрения развития в следующем сезоне будет всё
по-другому. Автомобиль-2017 не будет, скорее всего, готов к нужному времени, но
команда очень старается, и движение идет в верном направлении», - цитирует
Насра Autosport.
В нынешнем сезоне Фелипе Наср
пока не набрал ни одного очка.
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