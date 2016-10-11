Хави: Решение Пике уйти из сборной – правильное

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался о критике болельщиков в адрес своего бывшего партнера по клубу и сборной Жерару Пике.

После матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Албанией (2:0) болельщики раскритиковали Пике из-за того, что он вышел на игру без национального флага на рукаве. После этого Федерации футбола Испании пришлось выступить со специальным заявлением и объяснить, что флаг используется только на футболках с коротким рукавом, тогда как Пике играл в форме с длинным рукавом. Очередная негативная реакция вынудила защитника объявить о завершении карьеры в сборной.

«Я думаю, это решение принято из-за отчаяния, – приводит Marca слова Хави. – Ты не чувствуешь, что тебя ценят и любят, даже если выкладываешься с полной отдачей.

Пике воспринял это очень серьезно и имел полное право заявить о том, что он устал и не хочет больше так продолжать. Это правильное решение.

В свое время у Пуйоля и меня были такие же проблемы. Отношение к Пике – это проявление неуважения к нему как профессионалу».