Владимир Путин: Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спорта

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» заявил, что система борьбы с допингом в мировом спорте должна быть абсолютно открытой для общественности.

– Спорт, конечно, должен быть вне допинга. Но, безусловно, мы должны быть уверены в том, что и как делается в этой важнейшей сфере. Мы должны все знать, кого проверяют, как проверяют, когда и какими средствами, каковы результаты этих проверок, и что сделано по этим результатам.

Мы вместе должны сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спорта, чтобы он становился абсолютно открытым, чтобы был вне политики, чтобы его идеи и ценности объединяли страны и народы, – цитирует президента ТАСС.

Напомним, что сборная России по легкой и тяжелой атлетике (кроме прыгуньи Дарьи Клишиной) не была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной такого решения стал доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором Россия обвинялась в создании государственной системы поддержки допинга на Играх 2014 года в Сочи. Впоследствии доклад Макларена стал основанием для недопуска россиян на Паралимпийские игры-2016.