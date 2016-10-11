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«Милан» начал переговоры с «Челси» по трансферу Батшуайи

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Daily MirrorКомментарии

Тренерский штаб «Милана» во главе с Винченцо Монтеллой планирует усилить атакующую линию команды в январе 2017 года.

Как сообщает Daily Mirror, красно-черные начали переговоры с «Челси» по трансферу форварда Миши Батшуайи, который был куплен в английский клуб минувшим летом за 40 млн евро у «Марселя».

Ранее сообщалось, что наставник «синих» Антонио Конте недоволен игрой футболиста сборной Бельгии, а руководство клуба считает, что его следует продать.

В нынешнем сезоне Батшуайи провел на клубном уровне 7 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 23-летнего форварда в 25 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2021 года.


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