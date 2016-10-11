Владимир Путин: Спорт вновь приобрел притягательный образ среди детей и молодежи

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» заявил, что государство продолжит создавать условий для занятия физкультурой и спортом и возрождения движения ГТО.

«Россия продолжит безусловно поддерживать спортивные организации и возрождение движения ГТО.

Усилия государства, общества, спортивного движения дают видимый результат. Спорт вновь обрел притягательный образ, что важно среди детей и молодежи.

Выбор в пользу спорта становится очевидной тенденцией в нашей стране. Государство продолжит создавать условия для занятия физкультурой и спортом», – приводит ТАСС слова Путина.

Напомним, форум «Россия – спортивная держава» проходит 10-11 октября во Владимирской области.