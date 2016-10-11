Бай Умар Ниасс: Я не заслужил перевода в молодежную команду «Эвертона»
Экс-игрок «Локомотива»,
форвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс был переведен в молодежную команду. Футболист
выразил сожалению по этому поводу и отметил, что разочарован таким решением
тренера.
В начале сезона
главный тренер «ирисок» Рональд Куман заявил, что Ниасс не входит в его планы.
«Бай
по-прежнему является игроком «Эвертона». Я говорил перед началом сезона, что
этот игрок не входит в мои планы, но у нас по-прежнему есть контракт. Ниассу
нужно игровое время для появления к нему интереса со стороны других клубов.
Сейчас у меня в команде достаточно нападающих и я предпочитаю их Ниассу», - отметил
голландский специалист.
В
связи с решением тренера футболист был тправлен в молодежную команду. За нее он
забил два мяча в двух матчах. За первую команду он не играл.
«Я
тренируюсь с молодежной командой, но у меня нет собственного шкафчика в
раздевалке. У других игроков они есть, но не у меня. У меня есть только место,
где я могу положить свой рюкзак. Потом я тренируюсь и затем отправляюсь домой.
Мне
очень грустно. Честно говоря, я считаю, что не заслуживаю этого. Я могу лишь
стараться не унывать и продолжать бороться, чтобы изменить такое положение
вещей. Не буду драматизировать, мне нужно с этим смириться. Я знаю, что это
временно», - цитирует Ниасса The Guardian.
Напомним,
26-летний Бай Умар Ниасс перешел в «Эвертон» в начале 2016 года из московского
«Локомотива», когда ливерпульцев возглавлял испанский специалист Роберто
Мартинес, ныне работающий со сборной Бельгии.