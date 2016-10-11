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Бай Умар Ниасс: Я не заслужил перевода в молодежную команду «Эвертона»

Максим Кравченко
Источник:  The GuardianКомментарии

Экс-игрок «Локомотива», форвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс был переведен в молодежную команду. Футболист выразил сожалению по этому поводу и отметил, что разочарован таким решением тренера.

В начале сезона главный тренер «ирисок» Рональд Куман заявил, что Ниасс не входит в его планы.

«Бай по-прежнему является игроком «Эвертона». Я говорил перед началом сезона, что этот игрок не входит в мои планы, но у нас по-прежнему есть контракт. Ниассу нужно игровое время для появления к нему интереса со стороны других клубов. Сейчас у меня в команде достаточно нападающих и я предпочитаю их Ниассу», - отметил голландский специалист.

В связи с решением тренера футболист был тправлен в молодежную команду. За нее он забил два мяча в двух матчах. За первую команду он не играл.

«Я тренируюсь с молодежной командой, но у меня нет собственного шкафчика в раздевалке. У других игроков они есть, но не у меня. У меня есть только место, где я могу положить свой рюкзак. Потом я тренируюсь и затем отправляюсь домой.

Мне очень грустно. Честно говоря, я считаю, что не заслуживаю этого. Я могу лишь стараться не унывать и продолжать бороться, чтобы изменить такое положение вещей. Не буду драматизировать, мне нужно с этим смириться. Я знаю, что это временно», - цитирует Ниасса The Guardian.

Напомним, 26-летний Бай Умар Ниасс перешел в «Эвертон» в начале 2016 года из московского «Локомотива», когда ливерпульцев возглавлял испанский специалист Роберто Мартинес, ныне работающий со сборной Бельгии.

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