Wings Gaming и Digital Chaos получили приглашения на турнир Dota Pit S5

Организаторы Dota Pit League объявили названия двух команд, которые получили прямые инвайты на пятый сезон лиги.



Приглашения получили Wings Gaming и Digital Chaos. В квалификациях для Европы будут выделены две квоты, а для СНГ, Китая, Юго-Восточной Азии и Северной Америке по одной квоте. Открытые квалификации пройдут в начале октября, а в конце месяца начнутся региональные отборочные.



Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января 2017 года. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.



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