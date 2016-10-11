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Кристиан Хорнер: Мы сильно удивились, когда Феттель перешел на Soft за 19 кругов до финиша

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что его удивила стратегия «Феррари». Он отметил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель мог претендовать на второе место

«Мы обдумывали эту стратегию (поставить Ферстаппену Soft) – если уже раз обогнали на пит-стопах, нужно пробовать что-то новое. Поэтому мы продлили отрезок.Но резина начала так быстро изнашиваться, что мы начали понимать, что не доберемся до финиша на Soft. И поэтому мы снова переключились на Hard.

Но мы сильно удивились, когда Себастьян перешел на Soft, хотя за 19 кругов до конца он вполне мог рассчитывать на второе место. Что касается их скорости, то они, пожалуй, были немного сильнее нас. На Сузуке большую часть круга гонщики проводят на полном газу. Здесь всё зависит от двигателя, поэтому я рад, что мы с нашей стартовой позиции смогли заработать столько очков», - цитирует Хорнера Autosport.

Напомним, что Макс Ферстаппен занял второе место на Гран-при Японии. Выиграл гонку Нико Росберг, а Льюис Хэмилтон стал третьим. Себастьян Феттель занял четвертое место.

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