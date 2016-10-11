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Бег повышает активность мозга

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Занятия бегом благотворно влияют на мозговую активность. Об этом говорят данные исследования американских ученых. 

Американцы установили, что регулярные пробежки способствуют активному образованию новых клеток в мозге и в целом способствуют мозговой деятельности. Бег улучшает память и благотворно влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Занимаясь бегом, вы можете сбросить лишний вес и избавиться от депрессии. Также установлено, что пробежки полезны и для тех, у кого слабые легкие, положительно влияет на дыхательную систему. 

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