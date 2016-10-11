Бег повышает активность мозга
Занятия бегом благотворно
влияют на мозговую активность. Об этом говорят данные исследования американских
ученых.
Американцы установили, что
регулярные пробежки способствуют активному образованию новых клеток в мозге и в
целом способствуют мозговой деятельности. Бег улучшает память и благотворно
влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы.
Занимаясь бегом, вы можете
сбросить лишний вес и избавиться от депрессии. Также установлено, что пробежки
полезны и для тех, у кого слабые легкие, положительно влияет на дыхательную
систему.
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