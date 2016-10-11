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Карлос Каземиро: У Неймара есть еще десять лет, чтобы повторить рекорды Роналду

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро рассказал о своем отношении к «Барселоне», отметив своего соотечественника Неймара, вместе с которым он выступает за сборную Бразилии.

«Никогда не стану игроком за «Барселоны», потому что я поклонник «Реала». Этот клуб дал мне больше, чем я ожидал. Счастлив просыпаться утром и ехать на тренировочную базу.

Неймар? У него есть еще десять лет, чтобы повторить рекорды Криштиану Роналду», – приводит слова Каземиро Goal.

Также игрок «сливочных» поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом на его позиции.

«На мой взгляд, это Хаби Алонсо, Тьяго Алькантара, Габи и Серхио Бускетс. Последний является великим футболистом. Посмотрите, как он держит мяч, благодаря ему «Барселона» ощущает баланс в центре поля», – добавил игрок «Реала».




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